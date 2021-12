Instagram supera i 2 miliardi di utenti attivi ogni mese, ma non mancano le critiche

Quello che normalmente è un traguardo importante per i social network, nel caso di Instagram non è ragione di vanto in pubblico ora come ora. Nuovi dati di mercato affermano che la piattaforma firmata Meta ha raggiunto quota 2 miliardi di utenti attivi ogni mese, ma ci sono importanti preoccupazioni per i giovani.

Il numero ripreso dal portale web statunitense di CNBC non è stato annunciato da Instagram, tantomeno dal CEO Adam Mosseri che, giusto in queste fredde giornate di dicembre, si trova presso il Senato statunitense nelle vesti di testimone per discutere della presunta pericolosità per la psiche degli utenti più giovani, dai bambini agli adolescenti.

Oltre al rapporto pubblicato lo scorso settembre dal Wall Street Journal riguardante l’impatto negativo sulla percezione personale dell’utenza, infatti, si parla anche di un rischio di dipendenza e uso troppo frequente di Instagram. Preoccupazioni da non prendere affatto sottogamba e su cui, in realtà, gli sviluppatori di Instagram starebbero già lavorando.

Un primo passo chiave consisterà nella funzione “Prendi una Pausa” per i teenager, già approdata nei paesi anglofoni e dal rilascio globale atteso per le prossime settimane. Altri accorgimenti arriveranno con ogni probabilità nei prossimi mesi, ma saranno sufficienti per arginare l’insieme di rischi psicologici e mantenere comunque un distacco sull’app rivale TikTok?