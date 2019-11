Instagram svela come sceglie quali contenuti mostrarti tra milioni di post

Con un interessane post sul suo blog ufficiale, il social network Instagram ha rivelato alcuni dettagli su come funzionano le intelligenze artificiali che decidono quali contenuti mostrarci nella schermata esplora. "È la prima volta che sveliamo così pesantemente nei dettagli come funziona".

Non è un lavoro semplice, rivela un ingegnere di Instagram a The Verge. Specie perché Instagram viene riempito da milioni di post ogni giorni, contenuti che appartengono a categorie e sottocategoria molto diverse tra loro. Si va letteralmente da post sulla calligrafia araba ai giocattoli.

Tendenzialmente, si legge nel post ufficiale, Instagram preferisce concentrarsi non su quello che gli utenti vorrebbero vedere, ma su quello che potrebbe suscitare in loro un interesse.

Instagram in primo luogo identifica account che presentano similarità l'uno con l'altro, e lo fa usando la tecnica di machine learning chiamata word embedding. Per capire quali post consigliare agli utenti, Instagram esamina quelli che chiama "seed account": i profili con cui abbiamo interagito in passato, ad esempio mettendo like. Poi seleziona account che siano simili a questi, e da loro seleziona 500 contenuti.

Un filtro automatico rimuove quindi spam, disinformazione e contenuti potenzialmente illegali o in contrasto con le policy dell'app. Da quelli che rimangono, Instagram fa una stima di quali siano quelli che è più probabile che catturino l'interesse dell'utente e generino una sua interazione. Solo dopo quest'ultimo passaggio si arriva ad una rosa di 25 post che sono quelli che ci vengono effettivamente mostrati nella sezione esplora di Instagram.