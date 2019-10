Instagram, tema scuro disponibile in Italia anche per Android

Dopo l'arrivo su iOS, il tema scuro di Instagram è finalmente stato rilasciato anche per i dispositivi Android. Questa funzionalità è già disponibile anche in Italia, visto che siamo riusciti ad attivarla sul nostro Pixel 3a.

Infatti, come riportato anche da GSMArena, l'azienda di proprietà di Mark Zuckerberg sta progressivamente rilasciando il tema scuro per diversi dispositivi. Tuttavia, vi ricordiamo che questa funzionalità è limitata solamente a chi dispone di iOS 13 o di Android 9/10 (anche se alcune persone con Android Pie hanno segnalato di non riuscire ad abilitare la funzionalità). In particolare, per quanto riguarda il sistema operativo del robottino verde, all'utente basta abilitare l'opzione di sistema legata al tema scuro e Instagram abiliterà di default il nuovo look dark. Se non riuscite proprio a trovare l'opzione per il tema scuro, probabilmente il vostro dispositivo non supporta la Dark Mode.

Insomma, come avviene anche per la versione iOS dell'applicazione, Instagram ha deciso di legare il tema scuro alle impostazioni del sistema operativo dello smartphone. Una scelta che potrebbe far storcere il naso a una certa tipologia d'utenza. Tuttavia, adesso coloro che dispongono di un dispositivo di ultima generazione possono finalmente abilitare la tanto attesa Dark Mode.

Vi ricordiamo anche che Instagram sta progressivamente rimuovendo la scheda "Segui già". Insomma, sembra proprio che sia tempo di cambiamenti per Mark Zuckerberg e soci.