Instagram tenta i content creator: in arrivo una valanga di novità per i Reel

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'arrivo degli Amber Alerts su Instagram, ma pare che le novità che verranno presto implementate da Meta sul social network non siano ancora finite. Al contrario, l'azienda ha annunciato una pletora di nuove funzioni legate ai Reel, probabilmente nel tentativo di strappare creatori di contenuti a TikTok.

Per questo motivo, la compagnia di Menlo Park ha annunciato l'arrivo di effetti sonori avanzati per i Reel, che saranno disponibili ai content creator in fase di produzione dei brevi video: tali effetti, che non saranno disponibili su piattaforme rivali come TikTok e SnapChat, dovrebbero spingere i creatori di contenuti a rivolgersi all'editor di Reel integrato su Instagram, rendendo quest'ultima la loro principale piattaforma di riferimento.

Accanto agli effetti sonori avanzati, l'editor dei Reel permetterà di importare l'audio di brevi video nella galleria dello smartphone e "sovrapporlo" al reel in corso di editing sul social network. Come sempre, una volta caricato un audio sulla libreria di Instagram, tutti coloro che vorranno usarlo saranno completamente liberi di farlo in maniera gratuita.

Sempre nei Reel dovrebbero arrivare anche gli Sticker interattivi già presenti nelle Storie, così da permettere ai creator di pubblicare sondaggi, quiz, countdown per eventi in programma, link e quant'altro direttamente sui propri brevi video. Anche l'arcinoto slider emoji farà presto il suo debutto nei Reel.

Infine, seguendo a ruota libera l'aumento della durata dei video di TikTok, passati da 60 secondi a tre e poi a dieci minuti, anche Instagram allungherà la durata massima dei Reel, anche se solo di una manciata di secondi. Dai 60 secondi massimi attuali, infatti, si passerà con il nuovo aggiornamento ai 90 secondi.