Instagram, un nuovo test consente di bloccare parole dai post suggeriti

In seguito alla smentita di Instagram sulla questione della posizione esatta, torniamo ad approfondire le novità del social network di proprietà di Meta. Infatti, è in fase di test la possibilità di bloccare i post suggeriti che contengono determinate parole.

È infatti risaputo che i social network e in generale la troppa esposizione ai contenuti aggressivi o "negativi" online possa influire sull'umore e portare a situazioni non propriamente gradevoli. Per questo motivo, si stanno studiando soluzioni per rendere più piacevole l'utilizzo di Instagram. D'altronde, di recente il diffondersi dei post suggeriti su Instagram non è stato esattamente ben accolto da un buon numero di utenti.

Secondo quanto riportato da Engadget e The Verge, nonché come si può leggere sul blog ufficiale di Meta, ora è dunque in fase di test un'opzione che permette all'utente di impostare keyword, frasi o emoji da non vedere nei post suggeriti. In parole povere, si vuole far evitare il più possibile a coloro che utilizzano Instagram di incrociare post spiacevoli o banalmente non interessanti.

Un'altra opzione allo studio è poi quella di consentire agli utenti di selezionare post multipli relativi alla sezione "Esplora" e indicare che questi ultimi non risultano interessanti. Inoltre, sarà possibile "prendersi una pausa" da tutti i post suggeriti per 30 giorni, nonché gestire i "contenuti sensibili". Insomma, è previsto l'arrivo di diverse funzionalità pensate per garantire agli utenti un po' più di controllo in merito a ciò che vedono su Instagram.