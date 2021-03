Instagram testa i sottotitoli automatici per le Storie: i risultati sono notevoli!

In futuro, tramite uno sticker sarà possibile aggiungere i sottotitoli automatici alle proprie Storie di Instagram. E' quanto mostrato da Matt Navarra sul proprio account ufficiale Twitter, dove ha testato la nuova funzione che la piattaforma di condivisione foto di Facebook sta provando con alcuni utenti, con risultati davvero notevoli.

Come si può vedere nel tweet presente in calce, infatti, inserendo l'adesivo "CC Captions", il sistema sarà in grado di trascrivere ciò che si dice nella Storia. Pur non essendo perfetti al 100%, però, sembrano essere davvero notevoli ma, come avviene anche in altre circostanze dove i sottotitoli vengono creati in automatico (si veda l'esempio di YouTube), tutto dipenderà dalla comprensibilità delle parole: se l'utente le scandirà bene, i risultati saranno migliori, viceversa si otterranno trascrizioni con parole non precise.

Gli utenti potranno non solo scegliere dove far comparire i sottotitoli, ma avranno anche modo di impostare il carattere, le dimensioni ed il colore, esattamente come avviene per gli altri adesivi testuali.

Non è chiaro quando e se approderà anche in altre nazioni e quali saranno le lingue supportate. Al momento Instagram sta conducendo dei test solo con un ristretto gruppo di utenti.

Secondo le ultime indiscrezioni, Instagram sta anche testando un programma di affiliazione che permetterà agli utenti di guadagnare pubblicando le foto.