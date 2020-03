Anche Instagram sta testando i messaggi di testo che si auto distruggono

L'eterna sfida tra Instagram e Snapchat è destinata a continuare. Secondo quanto riferito da vari siti, e confermato dalla stessa Facebook e TechCrunch, Instagram starebbe per testare un sistema di messaggistica con messaggi che scadono e si auto distruggono, proprio come accade sulla piattaforma concorrente.

Della funzione si era parlato la scorsa settimana in orbita Whatsapp, ma a quanto pare gli sviluppatori hanno esteso i test anche ad Instagram.

L'obiettivo, evidentemente è rendere le chat più dinamiche, oltre che mettere gli utenti a loro agio.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, nel momento in cui gli utenti faranno il loro ingresso in questa modalità attraverso l'icona di Instagram Direct, verranno portati in una finestra di messaggistica con sfondo scuro. Il funzionamento sarà simile a Snapchat, che cancella le chat dopo che tutti i membri della discussione li hanno letti ed hanno chiuso la finestra.

Instagram, in risposta, ha affermato che "esploriamo sempre nuove funzionalità per migliorare l'esperienza di messaggistica. Questa funzione è ancora in fase di sviluppo e non è testata esternamente".

Non è quindi scontato il debutto pubblico. Le compagnie sono solite testare feature di questo tipo ed altre prima di passare con il rollout pubblico. In questo caso però stiamo parlando di una funzione ancora in stato embrionale.