Instagram sta già testando la rimozione dei like, li vede solo chi posta

Instagram sta testando la rimozione dei like. Sarà comunque possibile mostrare apprezzamento per un post, ma l'azione diventa visibile solo al creatore del contenuto. Instagram spera che così gli utenti postino più frequentemente contenuti autentici, ma magari meno "perfetti". Come del resto hanno iniziato a fare con le storie.

Da una parte si toglie dunque lo stress che alcune persone provano quando postano un contenuto che non viene molto apprezzato dai follower, dall'altra però i like non scompaiono completamente. Rimangono visibili a chi ha caricato la foto, e questo basta a Instagram, visto che ricevere un apprezzamento dà una forte scarica di dopamina, ed è uno dei motivi principali che porta alcune persone a passare molto tempo sui social (un bell'approfondimento sul tema l'aveva scritto Andrea Signorelli su Esquire).

Inoltre Instagram sarà comunque in grado di avere uno strumento sulla base del quale ordinare i contenuti nella news feed, mostrando per primi i post con un alto numero di interazioni.

Il test inizia questa settimana in Canada. "Verso la fine di questa settimana stiamo per lanciare un test in Canada per rimuovere il numero totale di like dalle foto e il numero di visualizzazioni dai video", ha spiegato a Tech Crunch un portavoce di Instagram. "Stiamo testando questa cosa perché vogliano che i follower si concentrino sulle foto e sui video, e non su quanti like ricevono".



