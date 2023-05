Il nuovo Instagram di solo testo è vicino: ecco come sarà

I primi rumor sul nuovo social network di solo testo di Meta, noto internamente come P92, Project 92 o Barcelona, potrebbe essere davvero vicino. Secondo gli ultimi rumor, raccolti sul web da vari sviluppatori e pubblicato su Substack, il lancio potrebbe avvenire a Giugno 2023.

A quanto pare, la tagline che accompagnerà la nuova piattaforma sarà “Instagram per soli pensieri”, dal momento che appunto permetterà di condividere solo contenuti testuali, senza fotografie, video, Reels o altro.

L’app decentralizzata a quanto pare sarà sviluppata basandosi proprio su Instagram, ma sarà compatibile con altre applicazioni come Mastodon, e permetterà anche di sincronizzare i follower. Gli utenti iscritti ad Instagram avranno la possibilità di trasferire nome utente, biografia e le eventuali verifiche.

Nel feed saranno mostrati i follower ed i contenuti consigliati: gli utenti avranno la possibilità pubblicare aggiornamenti di testo fino a 500 caratteri, e sarà data l’opzione per allegare link, foto e video della durata massima di cinque minuti. Chiaramente, sarà possibile interagire con Mi Piace, Risposte e Repost.

Per ciascun profilo saranno a disposizione vari controlli: sarà possibile controllare risposte, menzioni e bloccare o segnalare facilmente lo spam, ed è previsto anche un sistema di sincronizzazione degli account bloccati così come le parole nascoste. Chiaramente, sarà possibile anche abilitare la 2FA, mentre le linee guida saranno praticamente identiche a quelle previste per Instagram.

Almeno al momento non sono emerse informazioni sul sistema di monetizzazione che ha intenzione di mettere in campo la società.