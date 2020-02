Instagram: torna la visualizzazione dei post in ordine cronologico?

A quanto pare, Instagram è pronta a tornare al passato. Secondo quanto scovato da alcuni ricercatori di sicurezza, gli sviluppatori della popolare app sarebbe pronti ad introdurre una funzione che consentirà agli utenti di visualizzare le foto pubblicate dagli amici in ordine cronologico.

La scoperta è stata effettuata da Jane Manchum Wong, un popolare tipster che ha trovato alcuni riferimenti alla feature. Al momento la funzione non viene visualizzata ed il News Feed ordina i contenuti in base all'interesse ed alle interazioni, grazie ad un algoritmo introdotto nel 2016.

Gli utenti hanno a lungo chiesto l'integrazione di un'opzione di questo tipo, in quanto evidentemente non soddisfatti dell'attuale situazione, nonostante le numerose modifiche apportate da Instagram nel corso degli anni per fare in modo che il News Feed sia quanto più fedele possibile ai gusti dei propri iscritti.

Non è chiaro quando o se questa opzione vedrà la luce, ma ci sono pochi dubbi sull'effettiva esistenza.

Alexandru Voica, un componente del team che cura le pubbliche relazioni di Instagram, su Twitter ha confermato che la funzione "non è disponibile a nessuno pubblicamente e non abbiamo in programma di testarla o lanciarla, momentaneamente".

Di recente Instagram ha introdotto i suggerimenti per le persone da non seguire più.