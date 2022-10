Instagram: troppi Reels, artisti e fotografi stanno davvero abbandonando?

I test sul nuovo feed Instagram simile a TikTok non sono andati esattamente per il verso giusto e, dopo un clamoroso cambio di passo, la piattaforma di Meta sembra aver conservato almeno in parte la sua identità originale.

Tuttavia, nonostante il passo indietro di Instagram sul nuovo feed, molti artisti e creatori digitali starebbero comunque iniziando a riconsiderare la loro presenza sul social fotografico di Zuckerberg e soci. Il motivo? Proprio la direzione intrapresa nei confronti dei Reels, che ha reso Instagram non una copia di TikTok ma sicuramente un prodotto diverso nella sostanza rispetto a quanto proposto nei suoi primi anni di vita.

A sollevare la questione è stato il New York Times, raccontando la storia dell'artista Deb JJ Lee, che agli albori della piattaforma ha costruito parte della sua carriera proprio tramite la condivisione su Instagram. Tuttavia, racconta Lee, i cambiamenti apportati al social network negli ultimi anni "sono stati a dir poco dannosi per gli artisti, soprattutto per quelli che realizzano immagini".

Anche i guadagni e la visibilità sono tra i nodi focali di questo cambio di rotta per gli artisti digitali. Alcuni, come Maddy Mueller, raccontano di essere passati a una leggera animazione delle proprie opere per farle passare come Reels, per ottenere una maggiore visibilità rispetto ai post classici, dove in generale, aveva l'impressione che contassero più gli hashtag che il contenuto.

Come lei anche tantissimi giovani artisti, che allo stesso modo starebbero vivendo la situazione come una reale minaccia alla propria vetrina digitale su Instagram. Molti di questi si starebbero già orientando verso le alternative più disparate, da VSCO a Behance, passando per Twitter.

Proprio la piattaforma dei cinguettii potrebbe rappresentare un porto sicuro per la promozione delle proprie opere digitali, dove gli strumenti per monitorare il rendimento dei propri post sono più avanzati.