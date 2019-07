Instagram, è ufficiale: in rilascio la funzionalità per pubblicare foto da PC

Dopo le innumerevoli richieste da parte dell'utenza, Instagram sta finalmente rilasciando ufficialmente la funzionalità che consente di pubblicare le foto da PC. Quest'ultima permette ovviamente anche di mantenere monitorate le statistiche del proprio profilo e di programmare la pubblicazione dei post e delle Storie.

Infatti, come riportato da Later, i primi fortunati utenti possono già utilizzare il sito ufficiale di Facebook Creator per pubblicare contenuti su Instagram e su Instagram TV. Vi ricordiamo che per utilizzare questo strumento ufficiale è comunque necessario disporre di un account aziendale, ma quest'ultimo è ottenibile da tutti tramite pochi e semplici passaggi e quindi non dovrebbe essere un particolare problema. Inoltre, l'utente può tornare quando vuole all'account personale. Insomma, stiamo parlando a tutti gli effetti di una funzionalità pubblica che permette di gestire la propria attività Instagram da PC.

Abbiamo ovviamente provato anche noi a collegare il nostro account Instagram a Facebook Creator, ma al momento in cui scriviamo la funzionalità non è ancora stata rilasciata per tutti gli utenti e non abbiamo quindi avuto modo di testarla. Stando a diverse fonti, però, sembra che il rollout completo non sia troppo lontano e non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni in merito. Insomma, a quanto pare è finalmente giunta l'ora che molti utenti del social network di proprietà di Facebook stavano aspettando da tanto tempo e non serviranno più strumenti di terze parti (magari a pagamento) o "trucchetti" per pubblicare contenuti da PC.

Fonte screenshot: Later.