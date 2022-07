Instagram sta ufficialmente trasformando quasi tutti i video in Reel

È già da un po' di tempo che si discute in merito al rinnovato focus di Instagram sui Reel, che a quanto pare stanno convincendo particolarmente Mark Zuckerberg e soci, tanto che si sta ora cercando di trasformare più video possibili in contenuti di questo tipo. A tal proposito, adesso i vostri video potrebbero diventare Reel.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e TechCrunch, ogni post contenente un video dalla durata inferiore ai 15 minuti verrà pubblicato come Reel. Tuttavia, per finire tra i video consigliati, sarà necessario realizzare video dalla durata inferiore ai 90 secondi. In questo modo, i nuovi contenuti legati agli account pubblici inizieranno a comparire tra i suggerimenti dell'algoritmo per gli altri utenti, spingendo ulteriormente i Reel. Il tutto dovrebbe avvenire nell'arco delle prossime settimane.

Questo significa anche che tutti potranno effettuare un Remix dei contenuti, anche se sarà possibile disattivare questa funzionalità per ogni singolo Reel o in generale dalle impostazioni di Instagram. Tra l'altro, presto dovrebbero arrivare persino i Remix legati alle foto. Per il resto, all'interno dei profili, ora video e Reel compaiono nella stessa sezione. Insomma, la strada è segnata: se volete approfondire la questione, potete fare riferimento al blog ufficiale di Instagram.

Sembra in ogni caso trattarsi di un periodo di novità in generale per il social network di Mark Zuckerberg e soci. Infatti, di recente è stata annunciata l'introduzione di una nuova esperienza legata alle mappe su Instagram. Insomma, si stanno "mettendo le mani" su diverse funzionalità non di poco conto.