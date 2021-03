Instagram, utenti bombardati da richieste di messaggi spam: come disattivarle

Da qualche settimana coloro che sono soliti utilizzare Instagram avranno notato un insolito aumento delle richieste di messaggi spam, che intasano la sezione "Richieste" di Direct. Nella maggior parte dei casi, si viene aggiunti a gruppi in cui figurano account palesemente fake e bot, che inviano link e spam. Ma come disattivarli?

Instagram, sfortunatamente, per gli utenti che non hanno attivato l'account professionale non ha ancora introdotto alcun sistema di protezione, ma c'è comunque un modo per aggirare questo fastidioso problema: basta aprire le impostazioni dell'account, quindi spostarsi nel tab delle notifiche e scegliere "no" sotto la voce delle richieste dei gruppi. In questo modo non vedrete più il conteggio delle richieste di messaggio in Direct.

Se invece il vostro account è di tipo professionale (ricordiamo che si può effettuare il passaggio tramite pochi tap ed in maniera completamente gratuita), è necessario selezionare l'opzione "solo le persone che segui" sotto "consenti agli altri di aggiungerti ai gruppi" nel pannello "Messaggi" del menù "Privacy", anche in questo caso presente sotto impostazioni.

In alternativa, potete non percorrere nessuna di queste strade e lasciare tutto com'è. Nella maggior parte dei casi infatti gli account che vi aggiungono ai gruppi tendono a scomparire a seguito delle segnalazioni degli utenti o del blocco da parte di Instagram.