Instagram, gli utenti lamentano l'errore 'riprova più tardi'. Cosa significa?

Nella serata di ieri praticamente tutti gli utenti Instagram italiani hanno lamentato la comparsa del popup "Riprova più tardi", e sul web ed i social le segnalazioni sono cresciuta nel corso della notte scatenando una cerca preoccupazione tra gli iscritti.

Nel popup si legge quanto segue: "limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni su Instagram per proteggere la nostra community. Comunicaci se ritieni che abbiamo commesso l'errore". A corredo di tale messaggio ci sono i tasti "invia", che permette di inviare una segnalazione ad Instagram per far tornare i gestori sui loro passi, ed "ok".

Probabilmente però si è trattato di un bug del sistema, dal momento che a giudicare da quanto si legge sui social tale messaggio è stato ricevuto anche da coloro che sono soliti utilizzare poco Instagram.

Tale avviso infatti viene inviato da Instagram quando, secondo l'algoritmo, si sta abusando di una delle funzioni, ad esempio quando si mettono troppi like, quando si segue un elevato numero di profili in poco tempo o quando ci si affida ad app esterne come quelle che promettono (falsamente) di mostrare chi non ci segue più o chi visita il nostro profilo.

Anche voi avete ricevuto questo errore? Fatecelo sapere tramite i commenti.