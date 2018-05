Instagram vi permette ora di condividere i post all'interno delle vostre storie

Sono in arrivo alcune novità per Instagram, la popolare app dedicata alla fotografia, che andranno ad assottigliare ancor di più il confine tra post e storia: a breve verrà resa disponibile una nuova feature che permetterà agli utenti di condividere i post direttamente all'interno delle loro Storie, tramite un apposito sticker.

Una funzione molto comoda per chi ha intenzione di fare pubblicità ai brand o ad alcuni account, visto che compariranno il nome dell'account dal quale avete condiviso il post ed un comodo link per raggiungerlo. Non sarà più necessario fare uno screenshot per poi condividerlo: vi basterà cliccare sullo stesso aeroplanino di carta usato in precedenza per Instagram Direct, che tra le varie opzioni vi proporrà ora di creare una Storia con il post. Ovviamente sarà personalizzabile, in pieno stile Instagram, visto che il relativo sticker sarà ridimensionabile e potrete accompagnarlo con lo sfondo che più vi piace ed impreziosirlo con diversi effetti.

Ci saranno però alcune limitazioni: solo i post provenienti da account pubblici potranno essere condivisi, ed ogni utente potrà impedire agli altri di condividere i propri contenuti tramite l'apposita voce nelle impostazioni dell'app.

La nuova feature è attesa oggi su Android, mentre su iOs arriverà entro la prossima settimana, e segue di qualche settimana l'introduzione dei pagamenti in-app: che i due servizi siano connessi in qualche modo, permettendo ad alcuni brand di pagare gli utenti per condividere i propri post nelle loro Storie?