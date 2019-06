Su Instagram un video deep fake di Zuckerberg, ma non sarà eliminato

Due artisti, Bill Poster e Daniel Howe, hanno pubblicato su Instagram un video modificato dall'intelligenza artificiale che mostra Mark Zuckerberg alle prese con un discorso. Il "finto" Zuck è praticamente uguale all'originale, anche per quanto riguarda il tono della voce.

Nel filmato Zuckerberg fa un discorso sinistro sulla potenza di Facebook, ma contrariamente a quanto avvenuto in passato, il social network di Menlo Park ha svelato che non rimuoverà il contenuto.

"Immaginate questo per un secondo: un uomo, con il controllo totale di miliardi di dati rubati alle persone, tutti i loro segreti, le loro vite, il loro futuro. Devo tutto a Spectre, Spectre mi ha mostrato che chiunque controlla i dati, controlla il futuro" afferma l'inquietante Zuckerberg nel video deep fake, che vi mostriamo in calce.

Come dicevamo poco sopra, Facebook ha scelto di non rimuovere il video. Un portavoce di Instagram, pur confermando che sarà ridimensionata la priorità della visualizzazione, ha affermato che "tratteremo questo contenuto nello stesso modo in cui trattiamo le fake enws su Instagram. Se i moderatori di terze parti lo considereranno falso, lo filtreremo dai suggerimenti di Instagram sulle pagine di ricerca ed hashtag".

Per creare il video, gli sviluppatori si sono affidati ad un'IA campionando 21 secondi del video originale, di sette minuti, che ha permesso al sistema di machine learning di capire come comportarsi e quindi effettuare il doppiaggio e sincronizzare i movimenti.