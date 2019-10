Instagram: ora per visualizzare i profili pubblici bisogna essere registrati

Brutte notizie per coloro che sono abituati a navigare su Instagram senza essere registrati o aver effettuato l'accesso, per il semplice gusto di visualizzare i post dei profili pubblici. La piattaforma di condivisione foto infatti ha annunciato che sarà richiesto il login per accedere agli account non privati.

Questa modifica implica l'obbligo di registrazione: il social network infatti sta bloccando l'accesso ai profili pubblici per gli utenti disconnessi, e quindi anche a coloro che non posseggono un account. Tale modifica sarà attiva sulla versione web mobile e desktop del sito, e consentirà di visualizzare solo una manciata di foto.

Un aspetto che merita menzione è che non sembra esserci modo per aggirare la limitazione.

La società ad Adweek ha affermato che "questa novità serve ad aiutare le persone a vedere le foto su Instagram e quindi a capire come ottenere la migliore esperienza, facendo parte della community, connettendosi ed interagendo con altre persone".

Il cambiamento segna un altro punto di rottura rispetto alla gestione passata, e dimostra ancora una volta come i fondatori del social, Kevin Systrom e Mike Krieger, avessero una visione diametralmente opposta rispetto a quella di Facebook, che l'ha rilevata qualche anno fa.

Secondo molti una tattica di questo tipo potrebbe non solo tradursi in una maggiore sicurezza per i contenuti pubblicati dagli utenti, ma potrebbe anche spingere le iscrizioni al sito.

Una novità che si aggiunge a quella trapelata qualche giorno fa, riguardante i suggerimenti di unfollow che potrebbero presto debuttare.