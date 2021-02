Instagram vorrebbe limitare una funzionalità sulle Storie: ecco quale

Instagram starebbe conducendo un esperimento sul tipo di contenuti condivisibili in questa modalità. Una notizia che forse farà storcere il naso a qualcuno, in netta controtendenza rispetto a quanto visto nella promozione di una nuova e rinnovata interfaccia desktop per le Storie.

Secondo quanto si apprende dalle pagine di The Verge infatti, il social network avrebbe limitato la possibilità di ricondividere i normali Feed nelle Storie. La rimozione di questa possibilità, attualmente in fase di test, è circoscritta agli utenti di alcune nazioni selezionate.



Se ci si trova in queste nazioni, la cui lista attualmente è ignota, quando l'utente prova a ricondividere un post nelle sue Storie apparirà un pop-up che ci avvisa a riguardo, comunicando che "Abbiamo appreso dalla nostra community la volontà di visualizzare meno post nelle storie. Durante questo test, non sarai in grado di aggiungere un post del feed alla tua storia".



La ricondivisione di post nelle Storie è una pratica estremamente diffusa ed una delle modalità in cui artisti, organizzazioni e influencer riescono a fare promozione dei loro contenuti. Questa abitudine però tende a saturare il flusso di informazioni condivise, rischiando spesso di ritrovarci a visualizzare più storie da amici differenti con lo stesso contenuto, rendendo ridondante l'esperienza.



Curioso come questo nuovo esperimento sia concomitante con l'aggiunta della possibilità di condividere nelle Storie dei post da Twitter, che di fatto potrebbe in futuro portare a una saturazione di contenuti provenienti per giunta da un altro social network.