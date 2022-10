Instagram vuole diventare il nuovo MySpace: in arrivo le canzoni nei profili?

Secondo quanto riferito dal popolare sviluppatore e leaker Alessandro Paluzzi, Instagram punterebbe a diventare una sorta di MySpace in salsa moderna. L’applicazione di Meta, nello specifico, starebbe testando la possibilità di aggiungere brani al profilo.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, le intenzioni della piattaforma sono di inserire un campo nelle impostazioni della biografia che permetterà di inserire una canzone nella homepage del proprio profilo. Non è chiaro se, analogamente a quanto succedeva su MySpace, il brano sarà riprodotto in automatico o meno.

Un portavoce del social network, in risposta a Mashable che ha chiesto lumi sulla feature, ha affermato che si tratta di un test interno ed ancora non è stato provato con gli utenti. Tuttavia, questa dichiarazione non ha fatto molta chiarezza sul sistema ed al momento non è noto se effettivamente Instagram abbia intenzione di provarla col pubblico o meno.

Secondo altre indiscrezioni, Instagram starebbe anche al lavoro sulla barra di ricerca nelle Storie, un’altra funzione molto richiesta dagli utenti.

Per i meno giovani, MySpace è stato un social network molto popolare tra il 2005 ed il 2008, che appunto permetteva agli utenti di inserire brani al loro profilo. Di recente però è emersa la notizia secondo cui MySpace avrebbe perso tutta la musica caricata tra il 2003 ed il 2015 dagli utenti.