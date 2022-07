Instagram vuole trasformare tutti i video in Reels: già partiti i test con alcuni utenti

Instagram vuole puntare sempre più sui Reel. L’applicazione di Meta infatti si starebbe preparando ad accogliere delle importanti novità e nella fattispecie, intenderebbe trasformare tutti i post contenenti video in Reels.

La conferma è arrivata direttamente da Instagram a TechCrunch, a cui ha affermato che la modifica è attualmente in fase di test con alcuni utenti selezionati a livello mondiale, e rientra nella strategia a più ampio respiro che prevede la semplificazione dell’esperienza video sull’app.

“Stiamo testando questa funzione come parte dei nostri sforzi per semplificare e migliorare l’esperienza video su Instagram”, ha detto un portavoce di Meta in un’e-mail.

A corroborare tale ipotesi ci ha pensato anche un recente screenshot pubblicato dal consulente esperto in social media Matt Navarro su Twitter, che trovate come sempre in calce, in cui si legge che “I post video sono ora condivisi come Reels”. Nel messaggio si legge che se l’account è pubblico e si condivide un video, questo sarà trasformato in Reel e chiunque potrà utilizzare l’audio per creare un suo reel o per effettuare un remix. Agli utenti comunque viene anche data la possibilità di impedire i remix tramite le impostazioni dell’account.

Nessuna informazione sulla possibile data di lancio, e non è detto che alla fine veda la luce per tutti.

Qualche giorno fa, intanto Instagram ha introdotto un nuovo sistema di verifica per l’età, per contrastare coloro che falsificano la data di nascita.