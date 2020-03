Installare Android su un iPhone? Qualcuno ci è riuscito: ecco il 'video della discordia'

L'eterna "sfida" tra Android e iOS è ben lontana dal concludersi, anche se si spera che queste "guerre" finiscano il prima possibile. Tuttavia, il progetto di cui vi parliamo oggi non è pensato per riportare in auge le tensioni tra gli appassionati dei vari sistemi operativi, bensì per cercare di capire se è possibile far "incontrare" i due mondi.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Forbes e come potete vedere nel video pubblicato sul suo canale YouTube, alcuni sviluppatori indipendenti hanno deciso di mettersi alla prova con Project Sandcastle, un'iniziativa che mira a far girare Android su un iPhone. In particolare, gli addetti ai lavori sono riusciti a far eseguire il robottino verde su iPhone 7 e iPhone 7 Plus, consentendo all'utente, ad esempio, di accedere alle impostazioni di sistema e molto altro.

In ogni caso, stiamo parlando di una release ancora arretrata: molte funzionalità non si riescono ad utilizzare come si deve, come potete vedere dalla tabella presente qui sotto. Tuttavia, si tratta comunque di un esperimento particolarmente interessante, dato che l'architettura degli iPhone è diversa da quella utilizzata dagli smartphone Android.

Inutile dire che il "video della discorda", che potete vedere tramite il player presente qui sopra, sta già facendo discutere gli appassionati del mondo smartphone sui social network, nonostante il suo intento non fosse quello di far iniziare nuovamente la "guerra per il miglior OS".