È stata installata una nuovissima videocamera panoramica sulla stazione spaziale Tiangong

Nel corso della giornata di Santo Stefano, tre astronauti a bordo della nuova Stazione spaziale cinese Tiangong hanno eseguito un'attività extraveicolare (EVA) per svolgere alcuni compiti tecnici, ma anche per montare una nuovissima videocamera di tipo panoramico all'esterno del modulo Tianhe.

Le operazioni sono iniziate esattamente il 26 dicembre alle ore 11:44 del fuso orario italiano: l'astronauta Rookie Ye Guangfu ha aperto il portello della camera di equilibrio del modulo Tianhe e si è "lanciato" fuori dall'avamposto, seguito alcuni minuti dopo dal comandante di missione Zhai Zhigang. Entrambi erano monitorati dal collega astronauta Wang Yaping, incaricato di controllare il grande braccio robotico della stazione.

La nuova telecamera è stata posizionata in un punto favorevole per le osservazioni, in quanto è più rialzata rispetto al normale e quindi permette osservazioni meno ostruite. Il nuovo dispositivo verrà usato principalmente per tenere d'occhio l'ambiente limitrofo alla Tiangong, soprattutto quando è presente equipaggio umano all'esterno, ma è probabile che possa comunque regalare stupende riprese spaziali (magari includendo anche porzioni del nostro pianeta sullo sfondo).

Si è trattata della quarta attività extraveicolare che la Cina ha eseguito con successo dal modulo Tianhe, ed è un valore piuttosto importante considerando che la stazione è ancora in uno stato embrionale (per ora è composta da un unico modulo) e che è stata lanciata ufficialmente solamente nell'aprile del 2021.

Queste passeggiati spaziali, oltre all'importanza tecnica e ingegneristica, servono per testare anche le prestazioni della camera di equilibrio e del braccio robotico della stazione (piuttosto simile a quello che abbiamo imparato a conoscere sulla ISS).

I lanci dei prossimi moduli per la stazione Tiangong sono previsti per l'inizio estate 2022, probabilmente anche a maggio se la pandemia non rallenterà ulteriormente i lavori. Quando Tiangong sarà completata sarà circa un quinto della ISS come dimensioni, ma avrà un importanza scientifica di almeno pari valore.

Proprio in queste ore però, una notizia preoccupante ha coinvolto la Cina e SpaceX: la stazione Tiangong si è quasi scontrata con dei satelliti Starlink.