Installate la web app Try Galaxy: Samsung porta l'IA gratis sul vostro smartphone Android!

Se avete letto la nostra recensione del Samsung Galaxy S24 Ultra ma vi trovate nell'impossibilità di effettuare un simile acquisto, abbiamo buone notizie per voi! Il famoso marchio sudcoreano desidera infatti offrirvi un'anteprima dell'esperienza Galaxy AI direttamente sul vostro dispositivo Android.

Comunicato stampa: la nuova era dell'intelligenza artificiale è arrivata sui dispositivi mobile e gli utenti stanno già cavalcando l'onda dell'ultima innovazione. Proprio per sostenere questa rivoluzione, Samsung ha apportato aggiornamenti significativi sulla web app Try Galaxy, offrendo Traduzione Live, Assistente Chat, Assistente Note, Assistente Foto e Cerchia e Cerca con Google, per consentire a chi è ancora indeciso di testare l'intelligenza artificiale di Galaxy senza dover necessariamente sostituire il telefono.

Precedentemente dedicata ai soli utenti iOS, l'applicazione Try Galaxy è ora disponibile per la prima volta su tutti i dispositivi Android, compresi i modelli Galaxy. Grazie a questo aggiornamento un maggior numero di utenti potrà esplorare le ultime funzionalità della serie Galaxy S24 e di One UI 6.1.



L'aggiornamento dell'app Try Galaxy consente di riprodurre l'esperienza della schermata Home di un vero e proprio Galaxy S24. Una volta entrati nell'app, tutorial e contenuti interattivi aiutano gli utenti a orientarsi nella nuova interfaccia.

Il nuovo widget presente nella seconda pagina della schermata Home introduce le principali funzioni AI della serie Galaxy S24 e l'utilizzo degli avanzati strumenti della fotocamera. Gli utenti possono selezionare ogni elemento e guardare brevi video dimostrativi che spiegano le funzioni e la loro applicazione nella vita quotidiana. Accanto alle voci completate appaiono i segni di spunta, in modo che gli utenti possano tenere traccia dei loro progressi.

Di seguito una descrizione delle nuove funzionalità dell'intelligenza artificiale presenti sull'applicazione:

Traduzione Live : la traduzione delle chiamate in tempo reale e bidirezionale integrata nell'app nativa consente di comunicare in modo semplice, abbattendo le barriere linguistiche. Per esempio, è possibile contattare facilmente un autista di ride-sharing o prenotare un ristorante in un paese straniero grazie al supporto delle traduzioni vocali e testuali delle telefonate, disponibile in 13 lingue.

: la traduzione delle chiamate in tempo reale e bidirezionale integrata nell'app nativa consente di comunicare in modo semplice, abbattendo le barriere linguistiche. Per esempio, è possibile contattare facilmente un autista di ride-sharing o prenotare un ristorante in un paese straniero grazie al supporto delle traduzioni vocali e testuali delle telefonate, disponibile in 13 lingue. Assistente Note : ora è possibile prendere appunti in modo semplice e immediato e ottenere riassunti generati dall'intelligenza artificiale che consentono di semplificare e organizzare gli appunti. In più, è possibile trasformare lunghi paragrafi in punti elenco per facilitarne la revisione. Assistente Note consente inoltre la formattazione automatica, il controllo ortografico e le traduzioni.

: ora è possibile prendere appunti in modo semplice e immediato e ottenere riassunti generati dall'intelligenza artificiale che consentono di semplificare e organizzare gli appunti. In più, è possibile trasformare lunghi paragrafi in punti elenco per facilitarne la revisione. Assistente Note consente inoltre la formattazione automatica, il controllo ortografico e le traduzioni. Assistente Chat : il tono di qualsiasi messaggio di testo può essere adattato a ogni occasione, da quella professionale a quella informale. Per esempio, è possibile inviare agende di riunioni al proprio capo e conversare con amici di tutto il mondo in spagnolo. L'intelligenza artificiale integrata nella Tastiera Samsung è in grado di tradurre i messaggi in tempo reale in 13 lingue per consentire agli utenti di comunicare al meglio al di là delle barriere culturali e linguistiche.

: il tono di qualsiasi messaggio di testo può essere adattato a ogni occasione, da quella professionale a quella informale. Per esempio, è possibile inviare agende di riunioni al proprio capo e conversare con amici di tutto il mondo in spagnolo. L'intelligenza artificiale integrata nella Tastiera Samsung è in grado di tradurre i messaggi in tempo reale in 13 lingue per consentire agli utenti di comunicare al meglio al di là delle barriere culturali e linguistiche. Assistente Foto : per ottenere lo scatto perfetto, è possibile utilizzare Modifica Generativa, uno strumento di intelligenza artificiale che consente agli utenti di ridimensionare, riposizionare o addirittura rimuovere gli oggetti all'interno delle foto. La composizione dell’immagine può essere modificata in modo semplice con Edit Suggestion. Inoltre, grazie allo strumento Cancella Riflessi, ora è possibile rimuovere automaticamente le ombre e i riflessi di luce indesiderati.

: per ottenere lo scatto perfetto, è possibile utilizzare Modifica Generativa, uno strumento di intelligenza artificiale che consente agli utenti di ridimensionare, riposizionare o addirittura rimuovere gli oggetti all'interno delle foto. La composizione dell’immagine può essere modificata in modo semplice con Edit Suggestion. Inoltre, grazie allo strumento Cancella Riflessi, ora è possibile rimuovere automaticamente le ombre e i riflessi di luce indesiderati. Cerchia e cerca con Google: disegnando un cerchio sullo schermo è possibile cercare qualsiasi cosa sia visualizzata su di esso senza dover cambiare app. Se gli utenti notano un oggetto di loro interesse in un post sui social media, possono semplicemente premere a lungo il tasto Home e disegnare un cerchio intorno all'immagine per ottenere risultati di ricerca immediati sull'oggetto desiderato.

Oltre alle funzioni AI, il widget illustra l'evoluzione degli strumenti della fotocamera della serie Galaxy S24. Attraverso immersivi video tutorial, gli utenti possono imparare a scattare foto chiare e luminose di notte e da lontano con Nightography Zoom, a registrare video stabili di soggetti che si muovono ad alta velocità con la funzione Super Stabilizzatore e a scattare ritratti e selfie di grande effetto con la modalità Ritratto.

Grazie all’applicazione, inoltre, gli utenti possono scoprire i nuovi temi Galaxy e le immagini di sfondo, oltre ai wallpaper, offerti da Galaxy S24 Ultra. In più, è possibile scaricare tre tipi di sfondi artistici, tra cui i graffiti e la pop art.

Per saperne di più sull'ecosistema Galaxy, gli utenti possono leggere le schede informative che introducono funzioni come la connessione tra più dispositivi Galaxy, le funzionalità di condivisione dei file e i dati sulla composizione corporea disponibili tramite Samsung Health.

L'app Try Galaxy supporta attualmente 20 lingue che comprendono 120 Paesi e ha accumulato oltre 18 milioni di download cumulativi dal suo lancio nel 2022.

