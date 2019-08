Installati sul Mars 2020 gli ultimi strumenti per la missione sul Pianeta Rosso

La NASA è al lavoro sul Mars 2020, e dopo aver testato il suo "bicipite" e i suoi occhi robotici, è tempo di sistemare alcuni importanti strumenti. Recentemente è stato installato infatti un meccanismo che svolgerà un ruolo chiave nell'acquisizione, nel contenimento e nell'eventuale ritorno sulla Terra dei primi campioni dell'umanità.

"Contiene tutti gli strumenti utilizzati dal trapano per il carotaggio e per campionare la superficie marziana", ha dichiarato Keith Rosette, responsabile della gestione della gestione dei campioni Mars 2020 presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Lo strumento installato ospita nove punte di trapano (per il carotaggio e per l'abrasione), che faciliteranno l'acquisizione del campione e delle analisi della superficie. Le punte per l'abrasione saranno utilizzate per raschiare gli strati superiori delle rocce, mentre le punte per il carotaggio saranno utilizzate per posizionare i campioni marziani in una provetta.

"È stato l'ultimo pezzo del Sample Caching System del rover Mars 2020 ad essere installato", ha dichiarato John McNamee del JPL. L'interno del rover è praticamente completo. Tuttavia, il team non si adagerà di certo sugli allori e, fino alla data della partenza, il Mars 2020 verrà testato e messo a punto.



La NASA, intende stabilire una presenza umana sostenuta intorno alla Luna entro il 2028 attraverso i piani di esplorazione lunare Artemis. Successivamente, l'obiettivo sarà il Pianeta Rosso, il prossimo grande passo per l'umanità.