Dove è installato il 5G in Italia? La mappa delle antenne

Da qualche mese il 5G è entrato anche nelle case di milioni di italiani, nonostante le polemiche sulle emissioni che, però, come dimostrato da molti studi, non sono dannose. Ma dove è installato il 5G in Italia e come riconoscere le antenne?

Contrariamente ai ripetitori classici del 4G, le antenne del 5G sono riconoscibili in quanto nella maggior parte dei casi presentano il logo 5G. Inoltre, a differenza di quelle per il 4G, hanno una struttura diversa che permette di irradiare il segnale in maniera diversa. E' presente infatti una sorta di scatola, dov'è appunto presente il logo 5G. All'estero però si stanno sperimentando anche altri sistemi, tramite le reti fognarie.

Ma dove sono installate?

In nostro soccorso arriva il tool di nPerf, il misuratore di connessioni che include una vera e propria mappa 5G mondiale, che permette di localizzare rapidamente le antenne poste nelle proprie vicinanze.

E' inoltre anche disponibile un tool che consente di segnalare la presenza di nuove antenne, ma è chiaramente necessario scaricare l'applicazione per iOS ed Android.

Sempre nPerf consente anche di localizzare i ripetitori 4G e 3G, il che permette di ottenere informazioni più accurate sulla copertura.

Ricordiamo che gli atti vandalici ai danni dei ripetitori sono punibili penalmente e sono perseguibili dalle autorità.