L'installazione di Windows 11 è meno noiosa grazie ad un mini gioco incluso da Microsoft

L’installazione di un aggiornamento o sistema operativo è solitamente noiosa e costringe gli utenti a guardare lo schermo per svariati minuti senza poter fare nulla. Microsoft a quanto pare ha deciso di metterci una pezza e come svelato da The Verge, ha incluso un simpatico easter egg.

I redattori della popolare testata infatti durante la configurazione di Surface Laptop Studio 2 hanno scoperto un interessante easter egg che permette di giocare a SkiFree mentre si completa l’installazione degli aggiornamenti. Non è la prima volta che Microsoft si affida a SkiFree: già qualche anno fa il colosso di Redmond l’aveva aggiunto al browser Edge, come passatempo.

Pubblicato nel 1991 come parte del Microsoft Entertainment Pack 3, SkiFree appare come un’opzione solo se sono disponibili aggiornamenti per Windows in sospeso o se si sta effettuando il ripristino delle impostazioni tramite Windows Backup. Si tratta però di un’aggiunta senza dubbio interessante, che continua nel solco tracciato da Microsoft negli ultimi anni, quando ha migliorato il processo d’aggiornamento anche di Windows 8 per renderlo più moderno e semplificato. Sicuramente con SkiFree l’attesa dell’installazione sarà meno noiosa. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite questi commenti.

Nel weekend intanto è emerso che non è più possibile attivare Windows 11 con il Product Key di Windows 7 o 8, in quanto Microsoft ha rimosso l’opzione.