Instancabile Hubble: Guardate che incredibile immagine ci regala

Il telescopio spaziale Hubble, della NASA/ESA, continua imperturbabilmente il suo lavoro esplorativo dell'Universo e, anche dopo anni di meravigliose immagini, non smette ancora di stupirci. Questa volta ha catturato una nuova, scintillante, vista della Nebulosa Carena, a circa 7.500 anni luce dalla Terra. Guardate che incanto!

Questa nuova incredibile immagine, che potete ammirare a fine articolo, raffigura solo una piccola sezione della Nebulosa Carena, NGC 3372, nota per essere un'enorme nube di gas e polveri che ospita diverse stelle massicce e molto luminose, di cui almeno una dozzina che sono dalle 50 alle 100 volte la massa del nostro Sole.

Inoltre, una sua particolarità è quella di essere una nebulosa ad emissione, il che significa che l'intensa radiazione delle sue stelle ionizza il gas, ampiamente e sottilmente distribuito su una vasta area, facendolo letteralmente brillare. Questo fenomeno ha quindi fatto guadagnare alla Nebulosa Carena l'appellativo aggiuntivo di "nebulosa diffusa".

Questa zona dello spazio è molto "turbolenta", con le stelle che formano e producono radiazioni ultraviolette, mentre i loro venti stellari disperdono il gas e la polvere attorno a loro, a volte formando aree scure e polverose e talvolta creando macchie vuote, tale da permettere alle stelle di diventare chiaramente visibili.

A causa delle enormi dimensioni della Nebulosa Carena (di circa 300 anni luce) gli astronomi possono studiarla solo in sezioni, mettendo poi insieme i dati di immagini separate per comprenderne la struttura e la composizione su larga scala. Pensate che è addirittura visibile ad occhio nudo dalla Terra, precisamente dall'emisfero australe.

Ecco perché questa nuova immagine di Hubble mostra solo una piccola sezione della nebulosa, situata vicino al centro. Gli scienziati si sono affidati alle grandi capacità di Hubble di catturare la luce infrarossa, rivelando così lunghezze d'onda maggiori della luce non disperse dalle polveri pesante e dai gas che circondano le stelle.

Non resta quindi che ammirare la splendida immagine rilasciata dalla NASA, che potete godere alla massima risoluzione visitando il sito ufficiale del Goddard Space Flight Center. Inoltre, anche in quest'altra foto, guardate come Hubble continua a stupirci.

Crediti immagine: NASA, ESA, A. Kraus (Università del Texas ad Austin) e ESO; Elaborazione: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)