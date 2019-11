L'insulina potrebbe inibire il virus del Nilo direttamente all'interno delle zanzare

Secondo una nuova ricerca l’insulina attiva una via metabolica, nelle zanzare, che riesce a ridurre la proliferazione del virus del Nilo occidentale diminuendone, potenzialmente, la diffusione.

La ricerca arriva direttamente dall'Università di Washington ed è stata pubblicata sulla rivista scientifica Cell Reports. Secondo lo studio, l’insulina dei mammiferi riesce ad attivare una particolare via metabolica che conduce, all'interno del corpo della zanzara, ad una diminuzione del numero di virus che potenzialmente potrebbero infettare e far ammalare le persone. Il virus del Nilo occidentale appartiene alla famiglia dei Flaviviridae ed il suo vettore (la specie nella quale il virus è presente e viene trasportato) è rappresentato da moltissime specie diverse di zanzare.

Attraverso la puntura di zanzara il virus può infettare l’organismo bersaglio e, quindi, far ammalare il soggetto. Riuscire quindi a bloccare o a ridurre la proliferazione del virus all'interno del suo vettore vorrebbe dire diminuire drasticamente il numero di persone che si potrebbero ammalare. La scoperta è stata fatta studiando per prima cosa i comuni moscerini della frutta che hanno una risposta immunologica estremamente simile a quella delle zanzare portatrici del virus.

Questi sono molto semplici da studiare e, infatti, in loro è stata scoperta la presenza di un recettore che, dopo essersi legato all'insulina, attiva una via metabolica che ha come effetto di inibire la replicazione del virus del Nilo. Per ottenere lo stesso genere di risultato nelle zanzare, i ricercatori le hanno nutrite con del sangue contenente elevate concentrazioni di insulina che ha portato ad una diminuzione del numero di virus nel loro organismo.

Il percorso metabolico si chiama JAK/STAT e potrebbe costituire un primo passo in avanti per creare degli interventi atti a ridurre la quantità di virus trasportati dalle zanzare. Ovviamente, ridurre il numero di virus all'interno direttamente della zanzara vuol dire che questa, quando morde, può immettere nell'organismo che ha punto una minore quantità di virus.