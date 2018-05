Insulti social su Facebook al Presidente Mattarella, tre persone indagate

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa all'operazione della Polizia Postale a seguito delle pesanti minacce ed insulti rivolti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la decisione di domenica sera sul governo M5S-Lega.

Il Fatto Quotidiano ed altre testate del nostro paese riferiscono che la Polizia Postale ha aperto un fascicolo ai danni di tre persone che rischiano fino a quindici anni di reclusione, come previsto dall'articolo 273 del codice penale che disciplina le offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

Tre persone sono sotto inchiesta a Palermo: il procuratore aggiunto Marzia Sabella ed il pubblico ministero Gery Ferrara però stanno valutando anche altre frasi apparse sui social network negli ultimi giorni.

Gli indagati al momento sono Manlio Cassarà, Michele Calabrese ed Eloisa Zanrosso, ma la Digos ha accertato che i nomi utilizzati su Facebook per scrivere le frasi contro il Capo dello Stato non corrispondono a quelli reali, in quanto hanno utilizzato profili fake. Cassarà aveva scritto che "hanno ucciso il fratello sbagliato", riferendosi all'omicidio di Piersanti Mattarella, il fratello di Sergio ucciso dalla mafia nel 1980. Un post che è stato ovviamente sommerso da critiche ed insulti di altri utenti, salvo poi rimuoverlo. Sulla stessa linea anche Eloisa Zanrosso, che aveva rivolto una domanda a Mattarella: “Ti hanno ammazzato il fratello, non ti basta?”.

Post assolutamente vergognosi, che esulano da qualsiasi dibattito politico. La Magistratura indaga per vilipendio, e le pene potrebbero essere salatissime.