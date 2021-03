Inta360 presenta Go 2: l'action cam invisibile da 319,99 Euro

Insta360 ha annunciato oggi la disponibilità sul mercato italiano della GO 2, la nuova action cam grande quanto un pollice da una mano che include delle importanti funzioni di stabilizzazione e qualità.

E' innegabile però che il piatto forte sia rappresentato dall'estrema compattezza: soli 27 grammi di peso, che la rendono facile da agganciare a cappelli, t-shirt ed altro senza risultare visibile. Inoltre, l'arrivo sul mercato è accompagnato da una serie di accessori aggiuntivi .

A livello tecnico, troviamo la stabilizzazione FlowState con campo visivo ad ampio spettro, ma la funzione Ultra Wide a 120° la rende utile anche per effettuare riprese ad un paesaggio. Presente anche la modalità ActionView a 110° che è utile per l'acquisizione delle immagini mentre si è in movimento, mentre i campi visivi Linear e Narrow permettono rispettivamente di effettuare riprese realistiche e catturare il singolo dettaglio.

Insta360 Go2 ha anche ottenuto la certificazione IPX8 che consente di utilizzarla anche sott'acqua ad una profondità massima di 4 metri. La ricarica avviene in comodità in un case che consente di ricaricarla completamente in 30 minuti per ottenere 150 minuti di autonomia di registrazione.

Il prezzo italiano è di 319,99 Euro: nella confezione gli utenti troveranno anche una custodia di ricarica, un ciondolo magnetico, la easyclip ed il supporto girevole. L'acquisto può essere effettuato anche sul sito di Nital.