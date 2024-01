Intel, 2023 da dimenticare: guadagni in netto calo, pesa la concorrenza di AMD e Apple

Benché Intel non tema la concorrenza cinese, l'ultimo report finanziario del Team Blu non è dei più positivi. Nonostante Intel sia cresciuta del 10% nel corso dell'ultimo trimestre del 2023, infatti, i suoi guadagni sono in pesante calo rispetto al 2022. Come è possibile?

Gli ultimi risultati finanziari di Intel sono stati pubblicati dal colosso di Santa Clara nella giornata di giovedì 25 gennaio e mostrano una crescita del 10% nel quarto trimestre del 2023 rispetto al medesimo trimestre del 2022: un ottimo dato per il Team Blu, che conferma di essere tra le aziende che hanno saputo reagire alla crisi dell'hi-tech iniziata durante il periodo pandemico. L'ottimo dato dipende dall'incremento della domanda di prodotti consumer, salita del 33% nel trimestre conclusosi a dicembre.

Al contempo, però, nello stesso lasso di tempo abbiamo una riduzione del 10% dei prodotti server della stessa Intel, che fa il paio con una contrazione dei guadagni dell'azienda pari al 14%, a confronto con il quarto trimestre del 2022. Il confronto con il 2021, a sua volta, non è dei migliori: in totale, lo scorso anno Intel ha ricavato 54,2 miliardi di Dollari, contro i 63,1 miliardi del 2022 e i 79 miliardi del 2021. In termini di guadagni netti, il declino è ancor più pesante: si passa da poco meno di 20 miliardi di Dollari nel 2021 a 8 miliardi nel 2022 e a meno di due miliardi nel 2023.

Ciò dipende in generale da un declino delle vendite annuali di molti prodotti Intel rispetto a due anni fa, che ha colpito duramente i settori client, datacenter e network dell'azienda. Solo i servizi Intel Foundry e Mobileye si sono salvati, facendo registrare dei segni positivi, per quanto ridotti. Sembra dunque che, nonostante la crescita dell'ultimo trimestre del 2023, il risultato annuale resti in larga parte negativo.

I motivi di questo calo nelle performance del 2023 sono molteplici: tra di essi troviamo la maggiore competitività di AMD e Apple con i rispettivi chip, ma anche l'arrivo delle prime CPU Arm di Qualcomm e di NVIDIA, nonché la contrazione generalizzata del mondo dell'hi-tech e il ritardo di alcuni prodotti considerati "cruciali" dal Team Blu per i server e i datacenter.