Intel 4, la produzione è partita anche in Europa, la 'Fab' irlandese su EUV

A gennaio del 2022 la Fab 34 in Irlanda ha accolto i primi macchinari. A distanza di poco più di un anno e mezzo, finalmente, lo stabilimento di Intel in Europa sembra ormai pronto alla produzione di massa anche di processi straordinariamente avanzati.

In particolare, lo stabilimento irlandese del team blu ha tagliato il nastro sulla produzione definitiva ad alto regime di Intel 4, basata sulla litografia EUV.

Il piano dell'azienda di porre le proprie bandierine in Europa sembra dunque entrato nella fase più viva, in attesa di aggiornamenti sullo stato dei lavori nella Fab polacca di Intel.

La presenza di uno stabilimento pronto per la produzione anche in Europa porterà Intel a soddisfare in maniera ancora più precisa e puntuale (in realtà, Intel rispose già molto bene anche nelle fasi più critiche della pandemia) al fabbisogno continentale mandando in produzione hardware consumer basato su Intel 4, ovvero i nuovi Intel Core Ultra, ma l'azienda ha puntualizzato che la Fab 34 risponderà presente anche quando sarà il momento di accendere le linee produttive per i futuri Xeon basati su processo Intel 3.

Ricordiamo che si è chiuso proprio a settembre 2023 l'evento Intel Innovation in cui l'azienda ha presentato l'architettura Meteor Lake che andrà ad alimentare proprio i processori Intel Ultra di "prima" generazione.