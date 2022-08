Intel A380 conquista la fascia entry-level: più economica della RX 6400

Con l'annuncio della MSI Intel ARC A380, di fatto il team blu ha compiuto il suo passo definitivo verso il lancio globale come produttore di schede video discrete da gaming, sebbene si tratti di una GPU di fascia squisitamente entry level.

Nonostante ciò, non sono mancati i dubbi su un possibile rapporto prezzo-prestazioni troppo sbilanciato, soprattutto in virtù di un apparente ritorno alla normalità nel mercato dell'hardware e dell'imminente arrivo delle GPU di nuova generazione da parte di NVIDIA e AMD.

A smentire quanto ipotizzato ci ha pensato ASRock, con la sua Challenger A380, una scheda in formato ITX pensata per sistemi compatti e in originariamente in vendita a circa 190 dollari per il mercato asiatico.

Molto distante dall'MSRP, la scheda nelle ultime ore ha subito un importante ritocco di prezzo, arrivando a minime di poco più di 150 dollari, meno del prezzo consigliato dal produttore blu.

Insomma, allo stato attuale risulterebbe migliore della RX 6400 grazie a un quantitativo superiore di memoria video, alla presenza di Ray Traging Hardware con potenzialità di scaling legate all'IA, nonché dell'encoder hardware AV1, nonostante i primi test sulla Intel ARC A380 suggerissero prestazioni inferiori (ma una maggiore duttilità) rispetto alla AMD Radeon RX 6400 e alla GTX 1650 di NVIDIA.