Intel A580: la scheda video del mistero appare su Ashes of the Singularity

Mentre la Intel ARC A380 arriva in occidente, il resto della famiglia di schede video Alchemist dovrebbe fare il suo ingresso nel mercato globale proprio in queste settimane. Ma c'è un outsider di cui ancora si sa molto poco.

Ne abbiamo accennato brevemente quando, qualche settimana fa, si parlava del ritardo nella roadmap di Intel ARC: la A580 potrebbe far parte della lineup ma non è ancora certo al 100%.

Le schede che attendiamo ormai con sicurezza, infatti, sono la A750 e la A770, poiché rivelate dallo stesso produttore blu, mentre la A580 è apparsa solo a fasi alterne tra leak e indiscrezioni.

L'ultima di queste voci di corridoio, in ordine cronologico, è apparsa in rete proprio nelle ultime ore: la A580 è apparsa in una schermata riassuntiva di Ashes of the Singularity, in cui viene menzionata in maniera esplicita al fianco di una misteriosa CPU Intel a 16 Core (un'informazione troppo vaga per poter determinare modello o generazione) e 32 GB di memoria RAM.

Nulla di scientificamente rilevante, poiché oltre a non rivelarci il processore, questo screenshot non spiega alcuni dettagli come l'eventuale utilizzo della barra ridimensionabile. Inoltre, il test risulta eseguito con Vulkan invece che con DirectX12, quindi i risultati (95 FPS e 9.300 punti a Minimum 1080p) possono essere confrontati con relativamente poche GPU. Tra queste, la RTX 3060 che oscilla tra i 75 e i 96 FPS, almeno secondo quanto riportato da Videocardz.

Per tutti questi motivi, non solo è difficile tirare le somme sulla scheda, che comunque non dovrebbe collocarsi nella stessa fascia della RTX 3060 ma più in basso, ma non abbiamo neanche alcuna certezza sul suo approdo sul mercato.