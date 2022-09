Intel A770, ecco la futuristica custom Acer Predator con doppia dissipazione!

Dopo l'attesissimo reveal della Intel Arc A770, col passare dei giorni i partner di Intel stanno via via mostrando il frutto dei team artistici per quel che riguarda il design delle varianti custom.

Al netto della splendida edizione limitata prodotta da Intel, infatti, anche altri produttori faranno la loro parte per garantire la diffusione dei chip grafici del team blu. Tra questi, Acer rappresenta forse una delle sorprese più piacevoli, con un design incredibile a doppia funzione.

La sua nuova Predator, infatti, presenta una dissipazione diretta al fianco di un sistema di tipo blower, per creare uno stile unico nel suo genere. La nuova Acer A770 Predator BiFrost si unisce quindi alla lista dei modelli che andranno a popolare il mercato in questa prima generazione.

Com'è possibile osservare in calce, la scheda presenta una doppia entrata di alimentazione a 6+2 pin e il modello è molto probabile che sarà lanciato con 8 GB di memoria ad accompagnare la GPU ACM-G10.

La scheda in questione dovrebbe andare a competere con la RTX 3060 per quel che riguarda le prestazioni in rasterizzazione tradizionale e in Ray Tracing, rappresentando oltretutto un avversario diretto anche in termini di IA, poiché dotata di unità hardware dedicate a questo tipo di accelerazione e in grado di gestire la tecnologia di upsampling proprietaria Intel XeSS, che sfiderà a viso aperto il DLSS di NVIDIA per via dell'utilizzo del Deep Learning. Il primo gioco con supporto a Intel XeSS, tra l'altro, è stato appena aggiornato.