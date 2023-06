Intel accelera sulla produzione di semiconduttori in UE con uno stabilimento in Polonia

Intel ha annunciato un investimento fino a 4,6 miliardi di Dollari per l’apertura di un nuovo impianto di “assembly & test” in Polonia, nei pressi di Wrocław, dove creerà circa 2000 posti di lavoro diretti e migliaia di posti nell’indotto tra fornitori indiretti e contratti perla costruzione.

Intel spiega che questa struttura contribuirà a soddisfare la domanda prevista entro il 2027 in termini di capacità di assemblaggio e test di semiconduttori. Ovviamente, l’impianto sarà costruito rispettando i principi green e rispetterà gli standard ambientali per minimizzare le emissioni di carbonio ed impatto ambientale.

L’impianto si aggiungerà a quello specializzato nella fabbricazione di wafer già esistente a Leixlip in Irlanda e quello in programma a Magdeburgo in Germania. La società ci ha spiegato che l’impianto in Polonia sarà differente dalla fabbrica che Intel aprirà in Italia, in quanto quest’ultima riguarderà un diverso processo nell’ambito della fase di back-end della produzione.

Questa scelta è ricaduta sulla Polonia tenendo conto di vari aspetti tra cui infrastrutture, la base di talenti e l’ambiente imprenditoriale. La collocazione lo rende ben posizionato per lavorare con il sito pianificato in Germania e quello già esistente in Irlanda.

“La Polonia è già sede operativa di Intel ed è ben posizionata per collaborare con i siti dell’azienda in Germania e Irlanda. È anche molto competitiva in termini di costi rispetto alle altre sedi di produzione nel mondo e offre una grande base di talenti che siamo entusiasti di aiutare a crescere professionalmente”, ha dichiarato Pat Gelsinger, CEO di Intel. ”Siamo grati per il supporto avuto dalla Polonia nel nostro impegno per far crescere l’ecosistema locale dei semiconduttori e contribuire all’obiettivo dell’UE di creare una catena di fornitura di semiconduttori più resiliente e sostenibile”.