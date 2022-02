Intel acquista Tower Semiconductor, colosso dei chip con stabilimenti anche in Italia

Sembra essere un periodo di grandi acquisizioni per le aziende dell'informatica e dell'elettronica: dopo avervi parlato della finalizzazione dell'acquisizione di Xilinx da parte di AMD, è ora la sua principale rivale a fare notizia, perché Intel ha annunciato che acquisterà Tower Semiconductor per una cifra enorme.

L'acquisto di Tower Semiconductor, infatti, costerà ad Intel ben 5,4 miliardi di Dollari, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. Intel ha annunciato l'acquisto di Tower Semiconductor pochi minuti dopo la pubblicazione del report del WSJ, confermandolo in ogni sua parte. La cifra spesa dall'azienda di Santa Clara è veramente enorme, persino maggiore di quella spesa da Sony per acquistare Bungie un paio di settimane fa.

Tower ha un valore di mercato di 3,6 miliardi di Dollari e produce chip di vario genere per una clientela estremamente ampia, sparsa su diversi settori industriali: i principali sono quello dell'automotive e quello dell'industria medica. Tra gli stabilimenti produttivi dell'azienda ricordiamo quelli in Israele (dove Tower ha anche sede), negli Stati Uniti, in Giappone e anche in Italia, ad Agrate Brianza, dove a partire da fine 2022 saranno prodotti chip da 6", 8" e 12".

Pare comunque che Tower Semiconductors non sia specializzata in chip altamente innovativi, lavorando perlopiù in settori che non richiedono tecnologie all'avanguardia, ma ha la capacità di generare ampi volumi di chip in modo estremamente regolare, cosa decisamente utile in tempi di crisi delle scorte come quelli che stiamo vivendo.

Non è comunque chiaro se l'acquisto di Tower sia una sorta di ripiego dopo che Intel ha fallito l'acquisto di Global Foundries, per la quale aveva messo sul piatto ben 30 miliardi di Dollari. In ogni caso, l'acquisizione dell'azienda israeliana potrebbe essere collegata alla nuova politica aziendale di Intel, che sta spendendo enormi cifre nella produzione autonoma di chip: solo negli ultimi mesi, infatti, Intel ha stanziato 80 miliardi di Euro per degli stabilimenti in Europa, tra cui uno in Italia, mentre altri 20 miliardi sono stati destinati ad una nuova Intel Fab in Ohio.