Intel, 'addio' a Celeron e Pentium sui notebook del 2023: ecco la novità

Mentre il terzo trimestre inizia a diventare rovente, soprattutto alla luce degli ultimi, clamorosi auto-leak su Intel Raptor Lake, il team blu ha annunciato novità interessanti per il segmento consumer: una nuova gamma di processori laptop.

Solo in parte definibile come opera di "rebranding", la novità del giorno riguarda i nuovi Intel Processor, dedicati al segmento Essential e pensati per sostituire i brand Intel Pentium e Intel Celeron per i notebook che arriveranno sul mercato nel 2023.

Come spiega Josh Newman, Vice President & Interim GM Mobile Client Platforms, "che lo si utilizzi per lavoro o per tempo libero, l’importanza del PC è sempre più evidente con il crescere della velocità degli sviluppi tecnologici che danno forma al mondo moderno. Intel è impegnata a guidare l’innovazione a vantaggio degli utenti e le nostre famiglie di processori ‘entry-level’ sono state fondamentali per elevare gli standard dei PC in tutte le fasce di prezzo. Il nuovo brand per i processori Intel semplificherà la nostra offerta consentendo agli utenti di fare la scelta più adeguata alle loro esigenze" e la nuova proposta di Intel aiuterà in tal senso per fornire maggiore semplicità nell'identificazione del segmento e per razionalizzare più in generale il suo portfolio consumer.

Ovviamente, questo non andrà a minare le possibilità di scelta poiché, come spiegato nel comunicato ufficiale, "Intel continuerà a fornire gli stessi prodotti e vantaggi all’interno dei diversi segmenti, mantenendo invariate anche l’attuale offerta di prodotto e la roadmap".

Ma adesso, occhi puntati sulla tanto chiacchierata tredicesima generazione di CPU Intel Core: a proposito, siete già al corrente della possibile data di lancio di Intel Raptor Lake?