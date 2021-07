Intel dice addio alle CPU Ice Lake-U, Comet Lake-U e Lakefield a basso consumo

Intel ha comunicato ufficialmente che da oggi verranno ritirate ben tre serie di processori pensati per il basso consumo. Le ultime spedizioni degli ultimi batch delle CPU in questione, che vanno dalla decima all’undicesima generazione, giungeranno sul mercato all’inizio del prossimo anno, ma poi sarà il momento dell’addio.

Come riportato dal sito tedesco ComputerBase, il colosso statunitense di Pat Gelsinger ha annunciato il futuro del programma di interruzione per le serie Intel Core Comet Lake-U di decima generazione, Intel Core Ice Lake-U di decima generazione e Lakefield di undicesima generazione, per un totale di 25 processori che dal 2022 non appariranno più in alcun computer. Tra i modelli più famosi appaiono certamente i chip i5-1035G7 e i3-1005G1, visti innumerevoli volte in laptop di fascia medio-bassa e pensati proprio per limitare i consumi.

La sorpresa più grande riguarda la serie Lakefield, la prima con architettura ibrida big.LITTLE vista però solamente in due prodotti; il seguito sarà Alder Lake, nuova serie di processori di cui abbiamo già parlato negli scorsi mesi vedendo i primi benchmark su Geekbench. Per quanto riguarda le serie di CPU Ice Lake-U e Comet Lake-U, invece, il successore è a noi già noto e prende il nome di Tiger Lake-U; a gennaio, ricordiamo, erano state presentate invece le serie Rocket Lake-S e Tiger Lake-H, quest’ultima sempre per notebook ma ad alte prestazioni.

Restando nel tema Intel, a quanto pare la società sarà la prima ad avere chip a 3 nanometri con il supporto di TSMC, seguita per ora solamente da Apple.