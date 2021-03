Intel dice addio alla garanzia estesa per le CPU degli overclocker

Intel in queste ore ha ufficialmente deciso di dismettere, seppur abbastanza in sordina, il programma Performance Tuning Protection Plan (PTPP), niente altro che un’estensione alla garanzia per i processori acquistati da utenti che intendevano effettuarne l’overclock, pensata per offrire protezione specifica in caso di danni alla CPU.

La schermata della pagina dedicata dal colosso statunitense ora mostra questo messaggio: “Ai clienti PTPP, il programma Performance Tuning Protection Plan è stato interrotto: poiché i clienti eseguono sempre più spesso l’overclock con fiducia, stiamo assistendo a una minore domanda per i Performance Tuning Protection Plan (PTPP). Di conseguenza, Intel non offrirà più nuovi piani PTPP a partire dal 1° marzo 2021. Intel continuerà a concentrarsi sulla fornitura di processori incredibili con flessibilità di tuning e strumenti di overclocking come Intel Performance Maximizer e Intel XTU. Tutti i piani esistenti continueranno ad essere onorati per tutta la durata del periodo di garanzia del processore. Per domande, contattare l’assistenza clienti Intel. Nota: il processore Intel Xeon W-3175X è automaticamente coperto da garanzia per l’overclocking, non è richiesto alcun piano aggiuntivo o codice di attivazione. Grazie, Team PTPP”.

Il piano assicurativo pensato per proprietari di processori Intel della serie K e dal costo pari a una cifra attorno ai 19,99 e 29,99 Dollari permetteva agli utenti che avevano effettuato la sottoscrizione di ricevere un chip sostitutivo una tantum. Intel non ha chiarito i motivi esatti dietro questa decisione, ma almeno i consumatori attualmente ancora nel periodo di garanzia potranno goderne fino al termine, come pattuito secondo gli accordi con l’azienda.

