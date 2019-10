Intel, addio ai Kaby Lake e Kaby Lake-G: stop alle spedizioni dal 2020

In un comunicato stampa diffuso oggi, Intel ha annunciato l'imminente pensionamento della linea di CPU Kaby Lake di settima generazione, che avevano visto la luce nell'ormai lontano 2017 con 4 core ed 8 thread.

Secondo quanto raccolto dalla stampa americana, l'ultima data utile per le spedizioni sarebbe stata fissata per il 9 Ottobre 2020, mentre gli ordini non dovrebbero essere accettati oltre il 24 Aprile del prossimo anno.

Di seguito è riportato l'elenco completo dei processori Kaby Lake che non saranno più disponibili dal 9 Ottobre 2020:

Core i7-7700K

Core i7-7700

Core i7-7700T

Core i5-7600K

Core i5-7600

Core i5-7600T

Core i5-7500

Core i5-7500T

Core i5-7400

Core i5-7400T

Core i3-7350K

Core i3-7320

Core i3-7300

Core i3-7300T

Core i3-7100

Core i3-7100T

Pentium G4620

Pentium G4600

Pentium G4560

Pentium G4560T

Celeron G3950

Celeron G3930

Secondo molti, le motivazioni sarebbero anche di natura logistica, in quanto dal momento che i prossimi processori si baseranno sul processo produttivo a 14nm, la casa di Santa Clara ha l'esigenza di liberare le linee produttive per prepararle alla nuova offerta.

Nella giornata di ieri Intel aveva anche confermato l'interruzione alla produzione dei chip Kaby Lake-G, per cui le spedizioni termineranno il prossimo mese di Luglio 2020, con il termine ultimo per inviare gli ordini previsto per il 31 Gennaio prossimo. Quest'ultimo stop riguarderà i Core i7-8809G, Core i7-8709G, Core i7-8706G, Core i7-8705G e Core i5-8305G.