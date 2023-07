Intel verso l'addio alla linea NUC: i mini-PC non vendono più?

Mentre Intel prepara le sue nuove CPU, con il lancio di Raptor Lake Refresh per desktop e Meteor Lake per laptop nel corso dell'autunno, sembra proprio che il Team Blu abbia definitivamente detto addio ai prodotti Intel NUC. La gamma di mini-PC dell'azienda di Santa Clara, infatti, è stata terminata nelle scorse ore.

La notizia arriva da Engadget, che comunque spiega di aver già ricevuto una conferma ufficiale da Intel a riguardo. La compagnia, dunque, smetterà di produrre i suoi "storici" mini PC della linea NUC, il cui ultimo esponente resterà l'Intel Nuc 13 Extreme del 2022, un piccolo concentrato di potenza con CPU Alder Lake e GPU dedicata lanciato a fine 2022.

Con ogni probabilità, la decisione arriva come parte di una più ampia ristrutturazione interna di Intel che, negli ultimi anni, ha portato la compagnia a dire addio ai settori meno redditizi: oltre ai NUC, lo scorso anno Intel è uscita dal settore delle memorie, imponendo lo stop alla sua linea di prodotti Optane. In parallelo, l'azienda ha anche ristrutturato il suo settore GPU, dopo il lancio sottotono di Intel Arc.

In ogni caso, il brand Next Unit of Compute (NUC) non morirà: al contrario, il Team Blu ha interrotto solo la produzione dei suoi mini-PC first-party, ma continuerà a realizzarne di nuovi in collaborazione con i propri partner terzi. Ovviamente, sarà la stessa Intel a garantire il supporto per i NUC lanciati fino ad oggi e ancora in garanzia.

Al di là della ristrutturazione interna di Intel, la causa principale dell'abbandono dei NUC è la stagnazione del mercato dei PC da gaming e delle loro componenti, entrato in un periodo nero a causa dell'inizio della guerra in Ucraina, che ha fatto lievitare i prezzi dei dispositivi con l'aumento generalizzato dell'inflazione. Considerato che il mercato hi-tech arrivava già da una situazione di prezzi "gonfiati", le vendite dell'ultimo anno sono scese rapidamente, complice l'ulteriore maggiorazione dei costi.

In particolare, i mini-PC non hanno mai avuto un gran mercato, configurandosi perlopiù come dei dispositivi "di nicchia" per soli appassionati. Per questo, molto probabilmente, il settore non ha retto sotto i colpi incrociati del conflitto ucraino, della crisi economica e della pandemia da Coronavirus: resta ovviamente da vedere quali (e soprattutto quanti) partner di Intel decideranno di continuare a produrre i NUC.