Intel, addio Meteor Lake? Arrivano grandi novità per chi ha Alder Lake

Secondo la roadmap Intel per il 2023-24, la famiglia di processori Meteor Lake sarebbe dovuta arrivare in rapida successione dopo un refresh di Raptor Lake, ma i piani dell'azienda potrebbero essere cambiati e non di poco.

Dopo il terremoto nel reparto AXG di Intel, a quanto pare, ci sarebbe il rischio di perdere per strada anche la fantomatica "quattordicesima" generazione di processori consumer Intel Core.

A suggerirlo è stato il noto tipster OneRaichu, secondo cui nei piani di Intel questa famiglia potrebbe passare solo per il segmento notebook, seguendo quanto fatto da AMD nel corso del 2022 con i Ryzen 6000.

Qualora la notizia fosse confermata, diventerebbe ancora più credibile l'idea di un refresh per la tredicesima generazione e dovremmo aspettarci una nuova generazione pienamente compatibile con LGA1700. Questo renderebbe il boccone decisamente meno amaro per il pubblico della prima ora dell'architettura ibrida di Intel, offrendo una seria opzione di retrocompatibilità per chi nel 2021 aveva optato per Alder Lake. Tre generazioni di compatibilità rappresenterebbero una grossa novità per Intel, che finora raramente aveva superato le due per i propri prodotti consumer.

Saltato Meteor Lake, dovrebbe toccare direttamente ad Arrow Lake, quindicesima generazione basata su processo Intel 4, con processori fino a 24 Core e 32 Thread (8 P-Core e 16 E-Core). Questo l'itinerario a medio termine, con Intel che punta ai mille miliardi di transistor entro il 2030.