Intel si affiderà a TSMC per la produzione delle CPU di undicesima generazione?

Dopo le ultime indiscrezioni diffuse da Bloomberg per cui Intel era in contatto con Samsung e TSMC per la produzione dei suoi chip, ora è apparso un comunicato ufficiale firmato dagli analisti di TrendForce che confermerebbe il coinvolgimento del produttore di semiconduttori taiwanese nella gamma Intel Core i3.

La indagine svolta dalla società in questione avrebbe portato alla conclusione per cui TSMC produrrà in serie le CPU Intel di undicesima generazione, chiamate anche Rocket Lake, nelle varianti entry-level, mid-range e high-end sui suoi nodi di processo a 5nm e 3nm. In particolare, le CPU Intel Core i3 di nuova generazione saranno prodotte sul nodo di processo 5nm di TSMC, mentre CPU di fascia alta e media sul nodo a 3nm di TSMC nella seconda metà del 2022.

Insomma, dalla seconda metà del 2021 o da inizio 2022 in avanti il produttore di semiconduttori taiwanese dovrebbe diventare il partner principale di Intel; attualmente non è ancora noto se questa collaborazione riguarderà chip per laptop e notebook, PC desktop o entrambi.

Il comunicato stampa ufficiale, in ogni caso, riporta: “Secondo le ultime indagini di TrendForce, Intel ha esternalizzato la produzione di circa il 15-20% dei suoi chip non CPU, con la maggior parte dei wafer avviati per questi prodotti assegnati a TSMC e UMC”. Non sono mancate però ulteriori considerazioni alle battute di arresto di casa Intel nei processi a 10 e 7 nanometri, al lavoro di TSMC in ambito processori per smartphone e alla rivalità tra AMD e Intel nella quale, come scritto dagli analisti, AMD “sta progressivamente minacciando la quota di mercato delle CPU per PC di Intel”.

Sempre secondo TrendForce, questa esternalizzazione delle linee di prodotti permetterebbe a Intel di mantenere linee di produzione interne per chip con margini elevati, concentrandosi nella spesa in ambito Ricerca & Sviluppo.

A proposito di Intel, in occasione del CES 2021 la società ha ufficializzato le CPU di undicesima generazione Rocket Lake-S per PC desktop e Tiger Lake-H per notebook.