Intel aggiorna la Arc A770 per Starfield ma ancora 'non lo supporta'

A livello tecnico, la nuova IP di Bethesda ha alimentato il dibattito circa la sua compatibilità e la "sponsorizzazione" da parte di AMD. Oltre a Steam Deck, che sembra eseguire correttamente Starfield nonostante la mancanza di supporto, anche Intel si trova ad affrontare una situazione simile.

Nonostante la stessa software house americana ci tenga a ribadire che le GPU Intel ARC non soddisfano i requisiti minimi per la corretta esecuzione del gioco, infatti, il team blu continua a lavorare duramente per fare tutto ciò che è in suo potere per migliorare l'esperienza di gioco ai suoi utenti.

L'ultimo aggiornamento driver di Intel si rivolge in particolar modo all'ottimizzazione del gioco su Intel ARC A770 cercando al contempo di risolvere alcuni bug, nonostante ne permangano molti a compromettere il corretto funzionamento del gioco.

A far discutere, tuttavia, è stata la risposta di Bethesda a un utente, secondo cui la A770 non soddisfa i requisiti minimi di Starfield, rappresentati dalla Radeon RX 5700 e dalla NVIDIA GeForce RTX 1070 Ti.

Vale la pena notare, però, che la A770 di Intel è una scheda video ben più capace a livello prestazionale e più avanzata a livello tecnologico rispetto a quelle che Bethesda ritiene come base di partenza per giocare a Starfield, quindi è chiaro che in larga parte il problema risieda nell'ottimizzazione e non tanto nella capacità della scheda di supportarlo.

La speranza dei giocatori, quindi, è che Intel riesca in qualche modo a migliorare la situazione via driver, ma è difficile pensare che un supporto completo possa arrivare senza il contributo di Bethesda.