Intel si aggiudica il nodo a 3 nm di TSMC: servirà per la sua prima GPU top di gamma?

Mentre si continua a parlare delle possibili performance di Intel Xe-HPG DG2-128, la scheda grafica entry-level del colosso statunitense, quest’ultimo sembrerebbe essersi ufficialmente legato a TSMC e al suo nodo di produzione a 3 nanometri per la prossima generazione di chip, in arrivo dopo il 2022. C’è anche la prima GPU ammiraglia di Intel?

Stando a quanto ripreso da Wccftech a partire dalla notizia del media cinese UDN, infatti, fonti interne alla catena di approvvigionamento di Intel hanno riferito che l’azienda ha acquisito la maggior parte degli ordini su processo a 3 nm del produttore taiwanese TSMC, il quale verrà attivato presso il 18b Fab nel secondo trimestre del 2022 in vista dell’avvio della produzione di massa entro la metà dello stesso anno, con l’obiettivo 10.000 wafer al mese dopo maggio 2022.

Tra i prodotti in ballo su questo nuovo nodo ci sono tre design per il segmento server e un design per il segmento grafico, che risulta essere di maggior interesse per i consumatori mainstream piuttosto che per le aziende: potenzialmente, infatti, tale chip grafico riguarderà la prima scheda grafica di fascia alta firmata Intel attesa per il lancio sul mercato. Al momento non è noto nulla riguardo questo modello specifico, dato che la società statunitense nel 2022 dovrà lanciare innanzitutto la GPU da gaming a 7 nanometri Intel Xe HPG; in altre parole, si tratterà di chip per GPU che usciranno solamente in seguito, ma che potrebbero sorprendere tutti.

C’è anche da dire che questa mossa da parte di Intel è potenzialmente ottima anche in ottica concorrenziale: aggiudicandosi la maggior parte della capacità di produzione potrà mettere sotto pressione la rivale AMD che, attualmente, si affida esclusivamente alla società taiwanese per la creazione dei chip di ultima generazione. Vedremo come reagirà il Team Red in seguito a questa novità.

Restando nell’universo Intel, recentemente è stata avvisata la nuova CPU Alder Lake Intel Core i7-12700K.