Intel sempre più agguerrita: il prezzo della Intel ARC A750 cala ancora

All'inizio del mese di febbraio 2023, Intel ha tagliato il prezzo della ARC A750, rendendola la best-buy assoluta nel segmento popolato, tra le altre, dalla RTX 3060 di NVIDIA. Tuttavia, mentre i pezzi sugli scaffali diminuiscono e i prezzi aumentano, Intel continua con a stupire.

A fare notizia, stavolta, è uno store giapponese, per l'esattezza "Koubou_nipponba", che avrebbe proposto un lotto di Intel ARC A750 in versione reference a un prezzo imperdibile. Si parla di 19.800 Yen, al cambio circa 150 dollari, minimo storico per una scheda video di questa portata, che solo con gli ultimi aggiornamenti driver per Intel ARC ha ricevuto una massiccia serie di ottimizzazioni sotto il profilo prestazionale.

A questo si aggiungono il pieno supporto al Ray Tracing, oltretutto già a prima generazione particolarmente evoluto sia per qualità che per prestazioni, e la tecnologia esclusiva Intel XeSS, un metodo di upsampling proprietario basato sul Deep Learning tramite unità hardware specializzate, proprio come accade per il DLSS di NVIDIA.

A livello tecnologico Intel ha dimostrato di non avere molto da invidiare ai competitor, faticando tuttavia a imporsi per numeri sul mercato per via di un lancio a dir poco travagliato. Ricordiamo che si tratta comunque della sua prima generazione ed è sempre difficile imporsi in un mercato del genere, ma già con la seconda generazione Intel ARC Battlemage potremo vedere delle top di gamma pronte a sfidare anche le migliori proposte di NVIDIA e AMD.