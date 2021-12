Intel Alder Lake, addio alle schede madri H670 al CES 2022?

Dopo la conferma di Intel per il CES 2022, le voci sul resto della famiglia Alder Lake sono divenute improvvisamente sempre più insistenti, comprese alcune indiscrezioni sulle piattaforme di fascia più accessibile rispetto a Intel Z690.

In attesa di scoprire cosa sarà svelato sul palco durante il keynote del 4 gennaio 2022, apprendiamo da ITHome che le schede madri dotate di chipset Intel B660 e Intel H610 dovrebbero sbarcare sul mercato già nella giornata successiva, pur non menzionando affatto la soluzione di fascia medio-alta H670.

Sul tema si è invece espresso MyDrivers, sostenendo che questo segmento potrebbe essere cancellato una volta per tutte, semplificando il portfolio e facilitando oltretutto il processo di produzione con meno frammentazione interna. Del resto, con il lancio di Intel Rocket Lake dello scorso anno, Intel ha dato il via all'overclock delle memorie anche su schede madri Intel B560, lasciando intendere come questa piattaforma fosse di cruciale importanza per l'azienda. Del resto, a questo punto, un'offerta intermedia, troppo distante dalla top di gamma e sin troppo vicina a quella mainstream, potrebbe cessare di avere una ragion d'essere, decretando la definitiva cancellazione della gamma.

Allo stato attuale si tratta solo di rumor, non confermati o smentiti ufficialmente dal produttore. Voi cosa ne pensate di questa possibile mossa di Intel? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.