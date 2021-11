Intel Alder Lake, arriva il fix per i DRM sulle pagine di Gigabyte

A distanza di poche ore dal lancio dei processori Intel di dodicesima generazione, tramite le pagine ufficiali del produttore siamo venuti a sapere di alcuni giochi non compatibili con Alder Lake per via di alcune questioni di compatibilità legate ai DRM.

Dopo neanche due settimane, a prendere la parola è stata Gigabyte che, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l'arrivo di un fix per il miglioramento delle prestazioni sui titoli con DRM non supportati.

Il Gigabyte DRM Fix Tool andrà a risolvere gran parte dei problemi di supporto legati alla presenza dell'architettura ibrida. A quanto pare, infatti, il problema è da ricondurre a un errato riconoscimento degli E-Core da parte dei DRM. Il workaround pensato da Gigabyte per questo problema consiste in uno strumento per Windows che consente di accendere e spegnere in pochi secondi gli E-Core per evitare comportamenti anomali. Per funzionare, lo strumento necessita che la scheda madre di Serie 600 sia aggiornata all'ultima versione del BIOS.

Altri approcci ben più complessi richiedevano la connessione di periferiche PS/2 oppure di appositi settaggi sul BIOS della scheda madre, ma questo sistema sembra poter rappresentare una soluzione ben più pratica.

Per il download dello strumento, si consiglia di dare un'occhiata al comunicato ufficiale. Se invece siete alla ricerca di un nuovo processore e siete incuriositi da Alder Lake, suggeriamo di approfondire il discorso attraverso la nostra recensione completa di Intel Core i9 12900K.